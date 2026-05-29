Dario Puppo ha commentato che quando Sinner si sente male, appare a disagio e incapace di gestire la situazione. La discussione è avvenuta durante un episodio di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport. Puppo ha osservato che il giocatore manifesta difficoltà nel affrontare momenti di malessere durante le partite. La conversazione si è concentrata sui segnali di disagio di Sinner, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze di tali episodi.

Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha analizzato quanto accaduto a Jannik Sinner, che ha accusato un malessere che lo ha fortemente condizionato e lo ha portato alla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros. Il malessere che ha colpito Sinner contro Cerundolo: “ Quando ho visto come si manifestava il blackout ho subito capito che la partita sarebbe finita in un certo modo. Mi ha ricordato più l’episodio di Shanghai per un solo motivo, che ha spiegato poi anche Sinner, e cioè che non ha trovato una soluzione. Con Griekspoor, se non arrivava ad un certo punto il fisioterapista a sorreggerlo, Jannik non avrebbe richiesto il suo intervento perché probabilmente non era abbastanza lucido per capire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Quando a Sinner arriva questo malessere, mi pare a disagio e non in grado di gestirla”

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Sinner, il ragazzo della storia! Era il 1933 quando per la prima volta si parlò di Grande Slam. Grazie a Jack Crawford, che vinse i primi 3 major. Con la vittoria al Foro Italico di Jannik Sinner, è giusto parlare per la prima volta di Super 9 o scegliere voi il nome pi x.com

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