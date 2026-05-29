Punkz Party 2026 | a Marina di Ravenna una serata tra concerti beerpong e club culture

Giovedì 3 luglio, il Bagno Sottomarino a Marina di Ravenna ospita Punkz Party. L’evento prevede concerti e dj set dedicati alla scena musicale underground e alla cultura dei club. La serata include anche tornei di beerpong e attività legate alla nightlife sulla spiaggia. La manifestazione si svolge tutto sulla battigia, coinvolgendo pubblico e artisti in un format che combina musica dal vivo e musica elettronica.

Giovedi? 3 luglio il Bagno Sottomarino ospita Punkz Party, evento musicale che portera? sulla spiaggia di Marina di Ravenna una line-up dedicata alla nuova scena live e ai dj set della riviera. La serata iniziera? dalle ore 19.00 con il torneo di beerpong, appuntamento che aprira? l’evento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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