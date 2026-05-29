Pubblicato l’avviso per le candidature a Revisore Unico dell’Asp di Montevarchi
È stato pubblicato l’avviso per le candidature al ruolo di Revisore Unico dell’Asp di Montevarchi. L’annuncio è stato reso noto il 29 maggio 2026. Le candidature devono essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato. La selezione riguarda la nomina del Revisore Unico. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul processo o sui requisiti specifici.
Arezzo, 29 maggio 2026 – Pubblicato l’avviso pe r le candidature a Revisore Unico dell’Asp di Montevarchi. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montevarchi l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature finalizzate alla nomina del Revisore Unico dell’Asp di Montevarchi, in scadenza di mandato. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 di sabato 13 giugno 2026. L’avviso completo, con le informazioni nel dettaglio e le modalità di presentazione della candidatura, è consultabile al seguente link:. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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