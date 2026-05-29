Pubblicato l’avviso per le candidature a Revisore Unico dell’Asp di Montevarchi

Notizia in breve

È stato pubblicato l’avviso per le candidature al ruolo di Revisore Unico dell’Asp di Montevarchi. L’annuncio è stato reso noto il 29 maggio 2026. Le candidature devono essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato. La selezione riguarda la nomina del Revisore Unico. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul processo o sui requisiti specifici.