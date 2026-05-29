PSG-Arsenal sarà la prima finale di Champions non trasmessa in TV in chiaro | perché Sky lo può fare

La finale di Champions tra PSG e Arsenal non sarà trasmessa in chiaro, poiché i diritti televisivi sono detenuti in esclusiva da una piattaforma pay-tv. Questa può decidere di non rendere disponibile la partita gratuitamente al pubblico. L’unica eccezione si verifica quando una squadra italiana partecipa a una finale, obbligando la trasmissione a essere accessibile senza costi. In assenza di questa condizione, la trasmissione resta riservata agli abbonati della piattaforma che detiene i diritti.

La pay-tv ha questa discrezionalità perché detiene i diritti tv in esclusiva. Solo in un caso è obbligata ad aprire il segnale a tutti e gratis: la presenza di un'italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PSG-Arsenal, la finale di Champions vista da Fabian Ruiz

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PSG-Arsenal, la finale Champions sarà solo su Sky: ore 18 e niente diretta in chiaroLa finale di Champions tra PSG e Arsenal si svolgerà alle 18, riservata al mercato asiatico, e sarà trasmessa esclusivamente su Sky e NOW.

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La finale di #ChampionsLeague tra #PSG e #Arsenal si avvicina e cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più importanti della stagione calcistica. La partita sarà trasmessa in chiaro, ma solo in differita, una scelta che farà discutere i tifosi #calcionews2 x.com

[VI] La finale di Champions League 2026 tra l'Arsenal di Londra e il PSG di Parigi sarà la prima volta dal 1971 che la finale della coppa europea si gioca tra 2 club di capitali europee reddit

UEFA Champions League 2025-2026 – La finale PSG-Arsenal in diretta esclusiva su Sky e NOWMilano, 28 maggio 2026 . Si torna in campo in Europa per l’atto finale della UEFA Champions League 2025/2026 . Sabato 30 maggio , dalla Puskás Aréna di Budapest ... sportface.it

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