PSG-Arsenal | contrasti tattici nella finale di Champions

L’angolo della partita. La grande attesa è finalmente giunta al termine: domani, 30 maggio, il Psg affronterà l’Arsenal nella finale di Champions League 2025-26, che avrà luogo alla Puskás Aréna di Budapest alle ore 18. Questa sfida è particolarmente significativa per entrambe le squadre: il Paris Saint-Germain, campione in carica, mira a consolidare il proprio dominio europeo, mentre l’Arsenal cerca di conquistare il prestigioso trofeo 20 anni dopo la sfortunata finale persa contro il Barcellona nel 2006. Entrambi i club arrivano a questa finale carichi di aspettative e consapevoli della pressione a cui sono sottoposti. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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