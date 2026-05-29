Protocollo d’intesa sull’arte

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un protocollo di intesa di tre anni tra i Comuni di Colle, San Gimignano e Poggibonsi, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea. San Gimignano ricopre il ruolo di capofila, mentre l’accordo coinvolge anche l’Associazione culturale Arte Continua APS.

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Un protocollo di intesa della durata di tre anni per promuovere e valorizzare l’ arte contemporanea dei Comuni di Colle, San Gimignano (capofila) e Poggibonsi e all’Associazione culturale Arte Continua APS. "Il protocollo che unisce San Gimignano, Colle e Poggibonsi - spiega il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci - nasce dalla volontà delle tre amministrazioni comunali di rafforzare la collaborazione istituzionale e di valorizzare il patrimonio di arte contemporanea già presente nei nostri territori, spesso realizzato in collaborazione con l’associazione Arte Continua". "La cultura - aggiunge il sindaco di Colle, Piero Pii -.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Firma del protocollo dintesa tra la Riserva MAB UNESCO del Monte Peglia e il Comune di Deruta

Video Firma del protocollo dintesa tra la Riserva MAB UNESCO del Monte Peglia e il Comune di Deruta

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