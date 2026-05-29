È stato firmato un protocollo di intesa di tre anni tra i Comuni di Colle, San Gimignano e Poggibonsi, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea. San Gimignano ricopre il ruolo di capofila, mentre l’accordo coinvolge anche l’Associazione culturale Arte Continua APS.

Un protocollo di intesa della durata di tre anni per promuovere e valorizzare l’ arte contemporanea dei Comuni di Colle, San Gimignano (capofila) e Poggibonsi e all’Associazione culturale Arte Continua APS. "Il protocollo che unisce San Gimignano, Colle e Poggibonsi - spiega il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci - nasce dalla volontà delle tre amministrazioni comunali di rafforzare la collaborazione istituzionale e di valorizzare il patrimonio di arte contemporanea già presente nei nostri territori, spesso realizzato in collaborazione con l’associazione Arte Continua". "La cultura - aggiunge il sindaco di Colle, Piero Pii -.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protocollo d’intesa sull’arte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Firma del protocollo dintesa tra la Riserva MAB UNESCO del Monte Peglia e il Comune di Deruta

Notizie e thread social correlati

L'Rsu dell'AouM: «Mai firmato il protocollo d'intesa sull’installazione delle telecamere nei pronto soccorso»L'Rsu dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche afferma di non aver mai firmato il protocollo d’intesa riguardante l’installazione di...

Valditara e Giuli firmano il Protocollo d’intesa scuola-cultura: arte e patrimonio artistico nelle classi per l’educazione alla bellezza delle nuove generazioniIl Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro della Cultura hanno firmato un Protocollo d'intesa volto a promuovere l'integrazione tra...

Temi più discussi: America's Cup: firmato a Cagliari protocollo d'intesa in vista della fase finale del 2027; Reati ambientali, rinnovato il protocollo d’intesa in Emilia-Romagna; Gorizia, firmato in prefettura un protocollo d’intesa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; UNICEF e Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, firmato Protocollo d’Intesa.

#Taiwan e #USA rinnovano il protocollo d'intesa sulla prevenzione dei disastri x.com

Ambiente, siglato il protocollo di intesa tra il commissario Castelli e PoliecoSiglato presso la sede della Struttura Commissariale sisma 2016 a Palazzo Wedekind, il Protocollo d’Intesa tra il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, e PolieCo, rappresentato dal ... rietinvetrina.it

L'intera industria del 'ping reducer' è un furto di dati coordinato travestito da tecnologia di gioco. Vendono un protocollo di routing del 1989 come 'AI', raccolgono GPS attraverso 'strumenti di latenza' e hanno ogni giocatore professionista nella trasmissione esp reddit

Provincia di Cosenza e Avis Provinciale, firmato il protocollo d’intesa per promuovere la cultura del donoFaragalli: Esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e volontariato. Previsti campagne di sensibilizzazione, raccolte sangue e giornate dedicate con Camper AVIS ... ecodellojonio.it