Pronti i ‘Colpi di scena’ Teatro ragazzi in vetrina
Per quattro giorni, Forlì ospiterà la manifestazione ‘Colpi di scena’, dedicata al teatro contemporaneo per il pubblico giovane. L’evento si svolgerà nel centro della città e presenterà spettacoli e iniziative rivolte ai ragazzi e alle scuole. La rassegna mira a promuovere il teatro tra le nuove generazioni, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento. L’iniziativa coinvolge diverse compagnie e artisti del settore, portando in scena produzioni specifiche per il pubblico giovane.
Per quattro giorni Forlì diventerà una vetrina del teatro contemporaneo dedicato alle giovani generazioni. Dal 23 al 26 giugno tornerà infatti ‘ Colpi di scena ’, la rassegna biennale organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri giunta alla 14ª edizione. Con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, la manifestazione proporrà sedici spettacoli gratuiti, alcuni in anteprima, scelti tra oltre 140 candidature arrivate da compagnie di tutta Italia. "La rassegna è il nostro fiore all’occhiello – spiega Casadio –. Durante l’iniziativa vengono invitati anche operatori teatrali nazionali che assistono agli spettacoli per poi acquistarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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