Pronti i ‘Colpi di scena’ Teatro ragazzi in vetrina

Notizia in breve

Per quattro giorni, Forlì ospiterà la manifestazione ‘Colpi di scena’, dedicata al teatro contemporaneo per il pubblico giovane. L’evento si svolgerà nel centro della città e presenterà spettacoli e iniziative rivolte ai ragazzi e alle scuole. La rassegna mira a promuovere il teatro tra le nuove generazioni, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento. L’iniziativa coinvolge diverse compagnie e artisti del settore, portando in scena produzioni specifiche per il pubblico giovane.