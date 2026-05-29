Pronostico Monza-Catanzaro | l’andata ha già detto tutto

La finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro si svolge dopo che i risultati dell’andata hanno concluso la qualificazione. Nel match di andata, le reti segnate negli ultimi minuti hanno determinato il risultato finale, rendendo il ritorno poco incerto. La partita sarà trasmessa in televisione, con probabili formazioni basate sulle scelte delle due squadre. La sfida si gioca in un contesto di elevata tensione, con la qualificazione ormai decisa dalla gara precedente.

Monza-Catanzaro è la finale di ritorno dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico I colpi arrivati sul finale del match d’andata hanno di fatto chiuso la questione. Il Monza, dopo il 2-0 di Catanzaro, ha un piede e mezzo in Serie A. Hernani e Caso, alla fine, si sono rivelati decisivi. E questa è stata la giusta messa in mostra della profonda rosa che Bianco ha avuto a disposizione per tutto l’anno. (Profilo Instagram Monza) – Ilveggente.it I brianzoli non rischiano nulla. Ovviamente. Davanti al pubblico amico – ci sono da un pezzo i post sullo stadio esaurito – avranno solamente il compito di timbrare la promozione in massima Serie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronostico Catanzaro-Monza | Finale Playoff Serie B 2025/26

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