Pronostici Roland Garros esame Comesana per un Berrettini ritrovato
Sabato si gioca il match tra Berrettini e Comesana al Roland Garros, con in palio un posto agli ottavi di finale. Si tratta di un confronto tecnico tra due tennisti pronti a sfidarsi sulla terra battuta. Le previsioni si basano sull’analisi delle rispettive prestazioni e sulla forma attuale. Il risultato del match sarà determinante per l’accesso alla prossima fase del torneo.
Pronostico Berrettini-Comesana al Roland Garros: l’analisi tecnica e le previsioni sul match di sabato che mette in palio un posto agli ottavi di finale. L’inaspettata e dolorosa uscita di scena di Jannik Sinner ha inevitabilmente cambiato il volto e l’anima di questo Roland Garros. In particolar modo per il pubblico italiano, considerando che l’eliminazione del numero 1 del mondo al secondo turno ha lasciato un vuoto che, lì per lì, era parso incolmabile. Ma il tennis è uno sport imprevedibile, tanto è vero che, nell’arco della stessa giornata, il testimone dei sogni azzurri è finito dritto nelle mani di Matteo Berrettini. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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