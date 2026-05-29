Il Citizen Promaster Fujitsubo Mechanical Diver presenta una cassa in Super Titanio, combinata con un calibro automatico 9051. È progettato per offrire leggibilità ottimale sott’acqua e un peso contenuto, rendendolo adatto a chi cerca un orologio subacqueo leggero e affidabile. Le sue dimensioni sono equilibrate, facilitando l’uso durante le immersioni. La sua struttura garantisce resistenza e precisione, ideale per attività subacquee tecniche.

Perfetto per chi cerca un diver leggero, tecnico e affidabile con dimensioni equilibrate, il Citizen Promaster Fujitsubo Mechanical Diver ha la cassa in Super Titanio, calibro automatico 9051, ottima leggibilità subacquea. Il modello segna anche il debutto di un nuovo calibro di manifattura, il 9051, che rafforza ulteriormente la credibilità tecnica della proposta. Le specifiche restano quelle che si attendono da un vero strumento da immersione, con un’impermeabilità fino a 200 metri e una generosa applicazione di materiale luminescente sul quadrante, pensata per garantire una leggibilità efficace anche in condizioni in cui la luce è scarsa. Questo segnatempo firmato Citizen rappresenta l’aggiornamento del diver meccanico Fujitsubo, che adesso si presenta con una cassa in titanio da 41 mm, una scelta tutt’altro che banale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Promaster Fujitsubo. Leggero e affidabile

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