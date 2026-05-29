Progettò un attentato a un concerto di Taylor Swift in Austria | condannato a 15 anni di carcere

Un uomo austriaco è stato condannato a 15 anni di carcere per aver pianificato un attentato durante un concerto di Taylor Swift. La condanna è stata emessa dopo che le autorità hanno accertato i dettagli del progetto, che prevedeva un attacco durante l’evento musicale. La sentenza si basa sulle prove raccolte contro l’uomo, che aveva anche acquistato materiali per l’attentato.

Un uomo di cittadinanza austriaco è stato condannato per la progettazione di un attentato durante un concerto di Taylor Swift in Austria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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