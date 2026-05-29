Profumo di lavanda e un giardino per i bimbi | la svolta green che cambia il carcere di Pontedecimo

Da genovatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato un giardino pensato per i bambini all’interno di un carcere, con piante di lavanda e ciliegie. L’area, situata tra le mura di cemento, presenta un profumo intenso di lavanda e un’atmosfera verde, con giochi appena realizzati. L’intervento, finalizzato a creare uno spazio all’aperto, si aggiunge a un progetto di riqualificazione dell’area carceraria. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, con la presenza di autorità e famiglie.

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Un’esplosione di viola tra le mura di cemento, l’odore della lavanda che si mescola a quello dell’aria di vallata e il riflesso delle ciliegie pronte a germogliare in un’area giochi nuova di zecca. Il carcere di Pontedecimo cambia volto e lo fa puntando su tre parole chiave che sanno di futuro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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