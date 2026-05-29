Pro Vita Brandi | La nostra libertà d’espressione è vittima dell’assedio progressista

Pro Vita denuncia che la libertà di espressione viene attaccata, sostenendo che chi si oppone all’aborto, al fine vita o difende la libertà educativa dei genitori subisce un assedio da parte di movimenti progressisti e politicamente corretti. La dichiarazione evidenzia come queste voci siano considerate vittime di una pressione crescente, che limita il diritto di esprimere opinioni diverse su temi etici e sociali.

(Adnkronos) – "La nostra libertà di espressione è sotto attacco. Chi porta avanti idee contro l’aborto, contro il fine vita, a favore della libertà educativa dei genitori è vittima dell’assedio progressista e politicamente corretto. Ci stanno riducendo al silenzio più totale". Questo l’allarme lanciato oggi da Pro Vita & Famiglia, che ha tenuto alla Sala. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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