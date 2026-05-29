Primo scossone dopo l' accordo Alonge - Di Rosa | Sicurello Fdi rinuncia all' assessorato | Serve rafforzamento politico

Carla Sicurello, designata come assessore da Dino Alonge, ha deciso di rinunciare all’incarico. La decisione è stata comunicata dopo l’accordo tra il candidato sindaco del centrodestra e Giuseppe Di Rosa. Sicurello ha spiegato che, a seguito dell’esito del primo turno elettorale, ritiene necessario un rafforzamento politico della squadra. La sua scelta è stata motivata dal desiderio di contribuire in modo più efficace alla formazione del futuro governo locale.

Carla Sicurello rinuncia all'assessorato designato da Dino Alonge. Dopo l'accordo tra il candidato sindaco del centrodestra e Giuseppe Di Rosa, l'avvocatessa indicata da Fratelli d'Italia fa un passo indietro: "Alla luce dell'esito del primo turno elettorale, ritengo che la compagine a sostegno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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