Primo giugno i servizi Ausl chiusi al pubblico Cuptel chiuso per l' intera gioranta

Il primo giugno i servizi dell’Azienda Usl di Piacenza sono stati chiusi al pubblico. In particolare, il servizio di prenotazione telefonica Cuptel, disponibile al numero verde 800, non è stato operativo durante tutta la giornata. La comunicazione è stata diffusa in vista delle festività, senza ulteriori dettagli su eventuali altri servizi coinvolti o motivazioni specifiche.

In occasione delle prossime festività, l’Azienda Usl di Piacenza informa che lunedì 1 giugno il servizio di prenotazione telefonica Cuptel, attivo al numero verde 800.651941, non sarà operativo.Nella stessa giornata resteranno chiuse anche le segreterie della Medicina legale dedicate a invalidità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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