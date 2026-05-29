Previeni i danni del sole e del mare in anticipo | questa maschera di idratazione intensa va inserita subito nella tua haircare routine

Da dilei.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una maschera di idratazione intensa per i capelli è consigliata da inserire subito nella routine di cura, soprattutto durante l’estate. Questa soluzione aiuta a prevenire i danni causati dal sole e dal sale marino. La maschera protegge e nutre i capelli, mantenendoli più sani e resistenti alle aggressioni estive. Applicarla regolarmente permette di ridurre il rischio di secchezza, opacità e rotture, spesso associate all’esposizione prolungata a sole e mare.

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Chi non ha mai provato la triste esperienza di vedere la propria chioma rovinata dal sole, dal sale del mare o dal cloro? Beh, se anche voi ci siete passate e non volete più ripetere l’esperienza, ecco che prevenire i danni di mare e sole sulla chioma è possibile, aggiungendo fin da ora alla propria haircare routine, una maschera idratante intensiva, che nutre i capelli e li scherma dagli agenti esterni dannosi. Si tratta della maschera a idratazione intensa di Olaplex, Rich Hydratation Mask, un prodotto immancabile nella vostra haircare routine estiva e che impedisce al sole, al mare e tutto ciò che caratterizza questa stagione, di abbattersi sulla chioma rovinandola e facendole perdere la sua naturale morbidezza, lucentezza e bellezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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