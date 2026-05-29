Prestigioso torneo da oggi a domenica al ’Village’ ’Promises’ e ’Beyond’ Sempre internazionali

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al circolo tennis ‘The Village’ di Grosseto si svolgono da oggi a domenica due tornei internazionali di padel, inseriti nel circuito Fip. Gli eventi sono denominati ‘Promises’ e ‘Beyond’ e prevedono competizioni sia per i giovani sia per i partecipanti ai livelli master. La manifestazione si estende su tre giorni e coinvolge atleti provenienti da vari paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre giorni di grande padel a Grosseto. Da oggi a domenica infatti il circolo tennis ’The Village’ ospita un importante evento internazionale articolato in due tornei del circuito Fip: giovani e master in campo. Prima le categorie ’ Fip Promises ’, ovvero tabelloni per le categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18 maschili e femminili, dedicato alle giovani promesse del padel internazionale, con alcuni tra i migliori talenti emergenti al mondo. Poi le categorie ’ Fip Beyond ’, categorie Over 40 e Over 50 maschili, circuito internazionale amatoriale, che rappresenterà il primo torneo ’Fip Beyond’ organizzato in Italia. Il ’Fip Beyond’ è un nuovo circuito internazionale lanciato dall’International Padel Federation, che permette agli amatori di ogni età di vivere il sogno del padel internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prestigioso torneo da oggi a domenica al 8217village8217 8217promises8217 e 8217beyond8217 sempre internazionali
© Sport.quotidiano.net - Prestigioso torneo da oggi a domenica al ’Village’. ’Promises’ e ’Beyond’. Sempre internazionali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il torneo al ’Village’ ’Kinder’, un successoSi è appena concluso al Village il torneo giovanile ’Kinder’, che ha visto protagonisti numerosi giovani atleti per dieci giorni di partite intense e...

Roland Garros, ecco i 10 italiani che parteciperanno al torneo più prestigiosoLa stagione sulla terra rossa si apre con una notizia che riguarda la partecipazione di dieci tennisti italiani a Roland Garros, uno dei tornei più...

Argomenti più discussi: Pugilato: il torneo Les ceintures pronto ad accogliere la Pugilistica Galilei; JUNIORES CUP: DA OGGI IN BASILICATA PRENDE IL VIA IL TORNEO GIOVANILE DELLA SERIE D; DAZN e FANTACALCIO® insieme: nasce FantaMondiale DAZN, l'app per vivere il Mondiale 2026 da fantallenatori; L’Under 14 al Memorial Renato e Angela Ferri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web