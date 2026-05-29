Al circolo tennis ‘The Village’ di Grosseto si svolgono da oggi a domenica due tornei internazionali di padel, inseriti nel circuito Fip. Gli eventi sono denominati ‘Promises’ e ‘Beyond’ e prevedono competizioni sia per i giovani sia per i partecipanti ai livelli master. La manifestazione si estende su tre giorni e coinvolge atleti provenienti da vari paesi.

Tre giorni di grande padel a Grosseto. Da oggi a domenica infatti il circolo tennis ’The Village’ ospita un importante evento internazionale articolato in due tornei del circuito Fip: giovani e master in campo. Prima le categorie ’ Fip Promises ’, ovvero tabelloni per le categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18 maschili e femminili, dedicato alle giovani promesse del padel internazionale, con alcuni tra i migliori talenti emergenti al mondo. Poi le categorie ’ Fip Beyond ’, categorie Over 40 e Over 50 maschili, circuito internazionale amatoriale, che rappresenterà il primo torneo ’Fip Beyond’ organizzato in Italia. Il ’Fip Beyond’ è un nuovo circuito internazionale lanciato dall’International Padel Federation, che permette agli amatori di ogni età di vivere il sogno del padel internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prestigioso torneo da oggi a domenica al ’Village’. ’Promises’ e ’Beyond’. Sempre internazionali

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