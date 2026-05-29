Un uomo ha preso a calci i portoni di alcune abitazioni nel centro e poi, in presenza dei carabinieri, ha lanciato un sasso contro di loro. Successivamente è stato fermato e portato in caserma.

Prende a calci i portoni di alcune abitazioni del centro, poi tira un sasso ai carabinieri ma finisce in manette. Arrestato, in flagranza di reato, un 29enne nigeriano ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Tutto è iniziato con una segnalazione al 112 per disturbo alla quiete pubblica. Un soggetto stava sferrando calci contro i portoni di ingresso di alcune abitazioni. I militari hanno individuato e fermato il 29enne in un evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello e altri arnesi, sequestrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prende a calci i portoni. E dà in escandescenze anche in ospedale

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