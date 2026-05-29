premio gandini agli studenti modello

Notizia in breve

L’aula consiliare era piena ieri mattina per la cerimonia di consegna del Premio Giovanni Gandini. Il riconoscimento, promosso dal Comune, premia gli studenti con i migliori risultati di diploma delle scuole superiori locali. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con la consegna di targhe e attestati ai diplomati. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi o sui voti degli studenti premiati.