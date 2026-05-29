Premio Gandini agli studenti modello
L’aula consiliare era piena ieri mattina per la cerimonia di consegna del Premio Giovanni Gandini. Il riconoscimento, promosso dal Comune, premia gli studenti con i migliori risultati di diploma delle scuole superiori locali. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con la consegna di targhe e attestati ai diplomati. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi o sui voti degli studenti premiati.
Aula consiliare gremita, ieri mattina, per la consegna del Premio Giovanni Gandini, tradizionale riconoscimento del Comune a favore dei migliori diplomati degli istituti superiori cittadini. Ventidue i premiati dal sindaco Andrea Furegato e dalla vicesindaca con delega all’Istruzione Laura Tagliaferri. "Aumentano le ragazze e i cognomi raccontano origini differenti, la scuola rispecchia la società" hanno evidenziato. Sono stati premiati Alessandra Akossiwa Meatchi (Canossa), Asia Bruni (Maffeo Vegio), Alessia Cabrini (Clerici), Riccardo Carminati (Bassi), Martina Carrubba (Piazza), Sofia Crespi (Einaudi), Francesco Ferrari (San Francesco), Chiara Grazioli (Villa Igea), Aurora Nuzzi (Calam), Laura Passamonti (Gandini), Martina Pelati (Verri), Matteo Scaratti (Volta). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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