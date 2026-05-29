Precisione astronomica Il tempo dell’uomo incontra le stelle

Notizia in breve

Un osservatore ha rilevato un errore di alcuni secondi nel calcolo di un orologio atomico di riferimento, che si basa su segnali provenienti da satelliti. La correzione è stata necessaria per mantenere la precisione del sistema di sincronizzazione temporale. Questa discrepanza, rilevata tramite analisi delle emissioni satellitari, ha portato a aggiornamenti nei protocolli di calibrazione. Nessuna altra variazione è stata riscontrata nel funzionamento complessivo del sistema di misurazione del tempo.