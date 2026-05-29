Precisione astronomica Il tempo dell’uomo incontra le stelle
Un osservatore ha rilevato un errore di alcuni secondi nel calcolo di un orologio atomico di riferimento, che si basa su segnali provenienti da satelliti. La correzione è stata necessaria per mantenere la precisione del sistema di sincronizzazione temporale. Questa discrepanza, rilevata tramite analisi delle emissioni satellitari, ha portato a aggiornamenti nei protocolli di calibrazione. Nessuna altra variazione è stata riscontrata nel funzionamento complessivo del sistema di misurazione del tempo.
Fin dalle origini della civiltà, l’essere umano ha misurato lo scorrere del tempo osservando il movimento degli astri. Oggi, le grandi manifatture celebrano questo legame ancestrale trasferendo la poesia del cielo sui quadranti. Al Salone Watches and Wonders 2026 di Ginevra, il tema celeste si riconferma la massima espressione di tecnica e arte. Van Cleef & Arpels guida questo viaggio nel cosmo con creazioni capaci di unire l’Astronomie Poétique alla gioielleria. Dal primo tasca con fasi lunari del 1929 all’orologio Météore degli anni Cinquanta, la Maison dialoga da sempre con la Luna. La collezione Complications Poétiques si arricchisce oggi del modello Midnight Jour Nuit Phase de Lune in oro bianco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Simulazione: viviamo davvero dentro un codice di dati
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