Quattro forze politiche hanno contestato il divieto di fermata dei bus turistici nell’area portuale di Pozzuoli. Secondo loro, questa decisione penalizza il commercio e il centro storico senza risolvere i problemi di viabilità. La disputa riguarda la gestione del traffico e l’afflusso di turisti al porto, con richieste di modifiche alle restrizioni. La questione si concentra sulla necessità di bilanciare il turismo con la viabilità locale.

Quattro forze politiche contestano il divieto di fermata dei bus turistici nell’area portuale: “Così si penalizzano commercio e centro storico senza risolvere il caos” POZZUOLI. Con l’arrivo dell’estate tornano anche le polemiche sulla gestione della viabilità e dei flussi turistici nell’area portuale di Pozzuoli. Al centro del dibattito l’ordinanza che vieta la fermata dei pullman turistici nella zona del porto, una misura che secondo Più Europa e i movimenti civici Insieme, Spazio Flegreo e Pozzuoli Decide rischia di trasformarsi in un danno per il commercio locale senza risolvere realmente il problema del traffico. La preoccupazione principale riguarda le ricadute economiche sull’area del porto e sul centro storico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli, scontro sulla viabilità al porto: “Il turismo va governato, non allontanato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente al porto di Pozzuoli, Ioffredo (SI): «Basta fatalità, serve un cambio radicale sulla sicurezza»Un incidente si è verificato al porto di Pozzuoli, attirando l'attenzione sulle condizioni di sicurezza dell’area.

Paderno D’Adda si mobilita: “No al nuovo ponte accanto al San Michele”. È scontro sulla viabilitàA Paderno D’Adda si è svolta ieri la prima manifestazione pubblica organizzata dalla rete “Occhio al ponte”, un raggruppamento di cittadini,...