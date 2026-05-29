Portico nel weekend celebra la patrona
Questa domenica, nel centro storico di Portico, si terrà la festa della Patrona, la Madonna del Sangue. La celebrazione si svolgerà nella chiesa dedicata, con riti religiosi e processione. L’evento coinvolge la comunità locale, che si prepara a partecipare numerosa. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni del paese e si svolge durante il weekend.
Si svolgerà questa domenica a Portico la festa della Patrona del paese, la Madonna del Sangue, nell’omonima chiesa situata nel centro storico del paese. Il programma delle celebrazioni, organizzato dalla parrocchia, prevede alle 10.45 la messa solenne nello stesso santuario, presieduta dal vescovo diocesano mons. Livio Corazza. Al termine seguirà la tradizionale processione per le vie del centro storico, con l’immagine della Madonna portata in corteo, il tutto animato dai brani musicali eseguiti dalla banda cittadina diretta da Laura Bartolini. Al termine sarà impartita in piazza la benedizione alle auto. Già domani pomeriggio inoltre, nella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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