Porti di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta | chiuso lo stato di crisi dell’Autorità portuale

Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha deciso di chiudere lo stato di crisi dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. La delibera è stata approvata all’unanimità durante la riunione di ieri. La decisione riguarda gli effetti del procedimento avviato in precedenza per la gestione delle criticità. La chiusura dello stato di crisi sarà efficace immediatamente, senza ulteriori misure temporanee.

Civitavecchia, 29 maggio 2026 – Il Comitato di gestione dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, riunitosi ieri, ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera di chiusura del procedimento relativo allo stato di crisi dell’Ente. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza amministrativa e istituzionale, che pone fine alla procedura avviata nel 2021 e alla successiva fase di allerta e prevenzione della crisi. La decisione è stata assunta sulla base della relazione tecnico-amministrativa istruttoria e del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti. La verifica ha evidenziato il superamento delle condizioni che avevano determinato lo stato di crisi, in coincidenza della pandemia da Covid-19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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