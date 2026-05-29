Ponte sullo Stretto la Cgil | Pedaggio fino a 27 euro tra smentite e ribaltoni il conto lo pagheranno i cittadini

Notizia in breve

Il ponte sullo Stretto potrebbe avere un pedaggio che varia fino a 27 euro, secondo le ultime stime. In precedenza si era parlato di costi inferiori ai 10 euro, poi tra 4 e 7 euro. La Cgil critica questa evoluzione, affermando che alla fine i cittadini saranno quelli a pagare di più. Le proposte sui costi sono cambiate più volte nel tempo, senza una decisione definitiva.