Ponte sullo Stretto la Cgil | Pedaggio fino a 27 euro tra smentite e ribaltoni il conto lo pagheranno i cittadini
Il ponte sullo Stretto potrebbe avere un pedaggio che varia fino a 27 euro, secondo le ultime stime. In precedenza si era parlato di costi inferiori ai 10 euro, poi tra 4 e 7 euro. La Cgil critica questa evoluzione, affermando che alla fine i cittadini saranno quelli a pagare di più. Le proposte sui costi sono cambiate più volte nel tempo, senza una decisione definitiva.
Prima il “sotto i 10 euro”, poi le ipotesi tra i 4 e i 7 euro, oggi una nuova stima che arriva fino a 27 euro. Sul pedaggio del Ponte sullo Stretto il conto continua a cambiare, ma una cosa resta immutata: l’incertezza complessiva sull’opera. Il Ponte torna al centro del confronto politico e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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