Ponte del 2 giugno tra sciopero e voli cancellati | i diritti dei viaggiatori

Il 29 maggio si verifica uno sciopero generale che interessa anche il settore del trasporto aereo, causando cancellazioni di voli e disagi ai viaggiatori. Questo primo grande ponte dell’anno si svolge tra incertezze e problemi pratici, proprio alla vigilia della stagione estiva. Le cancellazioni e le interruzioni riguardano principalmente voli programmati in quella giornata, con conseguenti ripercussioni sui piani di viaggio di molte persone.

Fiumicino, 29 maggio 2026 – Il primo grande ponte dell’anno si apre tra disagi e incertezze a causa dello sciopero generale di venerdì 29 maggio, che coinvolge anche il trasporto aereo proprio alla vigilia del primo vero stress test della stagione estiva. Secondo Federalberghi saranno 14,3 milioni gli italiani in viaggio per una vacanza, un numero destinato a crescere considerando anche gli spostamenti fuori porta. “I nostri centralini hanno iniziato a registrare un aumento di chiamate legate allo sciopero aereo – spiega ItaliaRimborso – nonostante l’Enac abbia già pubblicato l’elenco dei voli garantiti per la giornata del 29 maggio. Per... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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