Ponte del 2 giugno anche sulla SS36 si attende un aumento del traffico

Sul tratto della SS36 si prevede un aumento del traffico durante il ponte del 2 giugno. La strada è tra le principali arterie interessate dai maggiori flussi di veicoli, con code e congestioni possibili nelle ore di punta. Le autorità invitano a pianificare gli spostamenti in anticipo e a verificare le condizioni del traffico prima di partire. Nessuna restrizione particolare è stata annunciata, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni sul percorso.

C'è anche la SS36 fra le arterie destinate ad accogliere i maggiori volumi di traffico per l'imminente ponte del 2 giugno. In questi giorni la viabilità a Lecco e dintorni, anche per via del Nameless Music Festival, si annuncia molto “vivace”.L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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