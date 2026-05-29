Ponte del 2 giugno a Napoli con 30 gradi e allerta gialla | caldo estivo in anticipo sulla Campania

Durante il fine settimana del 30-31 maggio, sulla Campania si sono registrate temperature fino a 31 gradi, con sole e caldo intenso. Per il ponte del 2 giugno, le autorità hanno emesso un’allerta gialla per ondate di calore, segnalando condizioni di caldo estivo in anticipo rispetto alla stagione. Le previsioni indicano temperature simili o superiori ai 30 gradi in tutta la regione.

Sole e caldo intenso sulla Campania nel weekend 30-31 maggio. Temperature fino a 31 gradi. Ponte del 2 giugno estivo con pre-allerta gialla per ondate di calore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ponte del 2 giugno reddit

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