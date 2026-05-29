Durante il ponte del 2 giugno, molte persone si sono recate al mare, segnando il primo vero test della stagione estiva. Le temperature hanno raggiunto i 30 gradi, portando numerosi visitatori nelle località balneari. Le strutture ricettive riferiscono di una domanda molto elevata, con alcune che si avvicinano al tutto esaurito. Le condizioni meteo favorevoli hanno contribuito all’afflusso di turisti, che hanno approfittato del lungo fine settimana per le prime vacanze estive.

Tutti al mare. Il ponte del 2 giugno è il vero primo test della stagione estiva. Dopo i fine settimana di primavera caratterizzati soprattutto dalle manifestazioni sportive, per questo week end ci sono tante aspettative. Del resto la macchina del turismo è a pieno regime, con tutte le oltre 400 strutture ricettive e i 170 stabilimenti balneari della provincia di Forlì-Cesena aperti, così come i villaggi, i campeggi, i locali e le attività commerciali. Le giornate di sole e la colonnina di mercurio che segna le temperature massime a 30 gradi, sono un motivo più che valido per godersi una mini vacanza al mare. Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, è positivo: "Ci sono ottime aspettative, tante prenotazioni e condizioni meteo buone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte bollente in riviera. Primo test con 30 gradi: "Siamo vicini al sold out"

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