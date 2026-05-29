Politica e nuovi media | il rischio IA tra algoritmi e autenticità

Una discussione sulla politica e i nuovi media ha evidenziato i rischi dell’intelligenza artificiale, tra algoritmi e autenticità delle immagini. Si è parlato di come l’IA possa influenzare le differenze ideologiche tra destra e sinistra, e di chi dovrebbe garantire la trasparenza delle immagini sintetiche usate nei partiti politici. La questione riguarda la gestione e il controllo delle tecnologie per evitare manipolazioni.

? Punti chiave Come può l'IA annullare le differenze ideologiche tra destra e sinistra?. Chi deve garantire la trasparenza delle immagini sintetiche nei partiti?. Perché l'algoritmo rischia di trasformare i leader politici in semplici influencer?. Come si protegge l'identità dei politici dai contenuti generati artificialmente?.? In Breve Gian Micalessin ricorda la morte del collega Almerigo Grilz in Mozambico nel 1987.. Valerio D'Angeli analizza l'impatto dei video virali sulla comunicazione di Carlo Calenda.. Daniele Cinà illustra la strategia social per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.. Michele Gubitosa propone norme internazionali e l'educazione digitale nelle scuole italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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