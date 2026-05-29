Policlinico congresso nazionale sulla salute della donna | ginecologi da tutta Italia su innovazione diagnostico e terapeutica

Il 5 giugno si terrà a Messina il “3rd Congress on Gynecological Diseases”, un evento scientifico dedicato alla salute della donna. Ginecologi provenienti da tutta Italia si riuniranno al Palazzo dei Congressi del Policlinico per discutere di innovazioni nelle diagnosi e terapie. L’iniziativa si concentra sulle nuove tecnologie e approcci clinici nel campo delle malattie ginecologiche.

Ginecologi provenienti da diverse realtà italiane si ritroveranno a Messina il 5 giugno per il “3rd Congress on Gynecological Diseases: From Diagnosis to Cure, From Past to Future in Women’s Care”, evento scientifico di rilievo nazionale ospitato al Palazzo dei Congressi del Policlinico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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