Gli Spurs hanno vinto contro Oklahoma, conquistando così la possibilità di disputare una settima partita. La sfida si è conclusa con una vittoria schiacciante per gli Spurs, che ora si preparano per gara-7. La partita si è giocata nella notte, lasciando aperta la serie e mantenendo alta la tensione tra le due squadre. La sfida decisiva si terrà prossimamente, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi nuovamente per la qualificazione.

Gli Spurs si guadagnano gara-7 dopo un grande match contro Oklahoma: ora c’è grande attesa per gara-7, ma con nuove gerarchie Protagonista assoluto il solito incredibile Victor Wembanyama: 28 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate in 28 minuti, con un avvio esplosivo che spezza subito le gambe ai temibili avversari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La partita si decide nei primi 90 secondi: 9-2 Spurs, timeout obbligato per coach Daigneault. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Playoff NBA, i risultati della notte: Spurs dominanti contro Oklahoma, si va a gara-7

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