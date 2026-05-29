Più sicurezza stradale al Vallesavio | In arrivo due semafori pedonali

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Vallesavio sono in arrivo due semafori pedonali per aumentare la sicurezza stradale. Rachele Righi, già consigliere di quartiere nel mandato precedente e ora presidente del quartiere, ha annunciato l'installazione di queste nuove infrastrutture.

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Rachele Righi, che opera nel sociale, è già consigliere di quartiere nel mandato scorso, è al debutto come presidente del Vallesavio. Il consiglio ha rivenuto gli interventi prioritari da realizzare. Quali? "Nell’immediato, la priorità è la messa in sicurezza delle nostre strade principali e il potenziamento dell’assistenza medica di base nelle nostre frazioni. Accanto a questo, la centralità dei nostri spazi pubblici e verdi, da attrezzare e far vivere". Sicurezza delle persone e in strada: come chiedete di agire? "La sicurezza stradale è il tema più urgente. La criticità maggiore è legata all’alta velocità dei veicoli e alla quantità di camion che percorrono le nostre strade, e mette a rischio i pedoni e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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