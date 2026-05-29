Gli orologi sono stati spesso protagonisti nei film, andando oltre il ruolo di semplici accessori. Nei film, i segnatempo diventano parte integrante della narrazione e del carattere dei personaggi, contribuendo a definire il tempo, la precisione o lo stile. Questa presenza costante si è consolidata nel tempo, rendendo gli orologi un elemento ricorrente e simbolico sulla scena cinematografica.

Il legame tra il mondo degli orologi e la settima arte rappresenta un mito intramontabile. I segnatempo non sono semplici accessori, ma veri elementi della narrazione. Le grandi manifatture plasmano l’identità dei personaggi, scandendo il ritmo delle storie. Hamilton è un pilastro fondamentale di questo legame, fondato nel 1892 il marchio è conosciuto ovunque come il brand iconico del cinema. Con oltre 500 apparizioni tra film e serie tv, Hamilton crea storie molto autentiche. I suoi celebri modelli faranno il loro debutto nel nuovo thriller di Steven Spielberg. La pellicola Disclosure Day, prodotta da Amblin, arriverà nei cinema il 10 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Più di un accessorio. Orologi protagonisti sul grande schermo

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