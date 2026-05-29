È stato completato il lavoro sul viadotto sopra la diga, con un investimento superiore ai quattro milioni di euro. La modifica riguarda principalmente interventi strutturali e di messa in sicurezza. Nei prossimi mesi, i cittadini di Tolentino noteranno i miglioramenti nelle infrastrutture. La variazione si traduce in un potenziamento delle opere pubbliche, con interventi immediati e visibili sul territorio.

"Una variazione concreta, fatta di opere e investimenti che i cittadini di Tolentino vedranno nei prossimi mesi". Così l’assessore Diego Aloisi ha presentato in Consiglio comunale la variazione al bilancio 2026-2028. La manovra mette in campo circa 4 milioni e mezzo di euro tra risorse comunali e finanziamenti ottenuti tramite bandi statali e regionali. "A questo si aggiunge anche un contributo significativo da parte di Assm – aggiunge - che partecipa con 350mila euro al piano degli investimenti. La municipalizzata ha chiuso il proprio bilancio con oltre un milione di euro di utili, e circa 800mila euro resteranno nelle riserve dell’azienda per sostenere gli importanti investimenti già in corso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più di quattro milioni per le opere. Sistemato il viadotto sopra la diga

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