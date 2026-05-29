I due chilometri e mezzo tra San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa sono stati resi più accessibili. La strada tra i due centri è ora più agevole da percorrere rispetto al passato.

Adesso i 2 chilometri e mezzo tra San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa sono decisamente più agevoli da percorrere. Lo evidenzia il sindaco laurentino Davide Dellonti, che spiega: "Si è conclusa pochi giorni fa l’asfaltatura completa di via Caprile, che ha visto un ultimo tratto di circa 800 metri realizzato grazie ad un bando del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’importo dei lavori dello step conclusivo, di 150mila euro, è stato infatti interamente finanziato grazie al bando del MIT ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni’, a cui il nostro Comune ha partecipato con un progetto esecutivo cantierabile già realizzato in precedenza dal personale dell’ente, in continuità con i primi due stralci che invece erano stati cofinanziati da bandi della Regione Marche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più agevoli i 2 chilometri e mezzo tra San Lorenzo e Fratte Rosa

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