Pista ciclabile alla Pila | Accesso agli atti ed esame di un tecnico su norme e regole

Da viterbotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato richiesto l'accesso agli atti relativi alla pista ciclabile in via della Pila e l'intervento di un tecnico per verificare le norme e i regolamenti applicabili. La richiesta riguarda la documentazione e le valutazioni tecniche sul progetto e sulla sua conformità alle normative vigenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui risultati dell’esame.

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Pista ciclabile in via della Pila, accesso agli atti e l'esame di un tecnico chiamato a chiarire norme e regolamenti. È quanto emerso a margine del sit-in di protesta promosso dal Comitato di commercianti e residenti che sta raccogliendo firme contro l'opera.Durante il presidio del 28 maggio, a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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