Pista ciclabile alla Pila | Accesso agli atti ed esame di un tecnico su norme e regole

Notizia in breve

È stato richiesto l'accesso agli atti relativi alla pista ciclabile in via della Pila e l'intervento di un tecnico per verificare le norme e i regolamenti applicabili. La richiesta riguarda la documentazione e le valutazioni tecniche sul progetto e sulla sua conformità alle normative vigenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui risultati dell’esame.