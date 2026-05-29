Pista ciclabile alla Pila | Accesso agli atti ed esame di un tecnico su norme e regole
È stato richiesto l'accesso agli atti relativi alla pista ciclabile in via della Pila e l'intervento di un tecnico per verificare le norme e i regolamenti applicabili. La richiesta riguarda la documentazione e le valutazioni tecniche sul progetto e sulla sua conformità alle normative vigenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui risultati dell’esame.
Pista ciclabile in via della Pila, accesso agli atti e l'esame di un tecnico chiamato a chiarire norme e regolamenti. È quanto emerso a margine del sit-in di protesta promosso dal Comitato di commercianti e residenti che sta raccogliendo firme contro l'opera.Durante il presidio del 28 maggio, a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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