Ad Albaredo si svolge la ventesima edizione di Pig Party con uno spiedo solidale. La festa prevede la vendita di piatti per raccogliere fondi, senza specificare l'uso del ricavato. La serata celebrativa include ospiti musicali non annunciati. La manifestazione si tiene nel centro del paese e coinvolge la comunità locale. La partecipazione è aperta a tutti, con ingresso gratuito e possibilità di prenotare i pasti.

? Domande chiave Come verrà utilizzato il ricavato dello spiedo solidale?. Chi saranno gli ospiti musicali della serata celebrativa?. Cosa troveranno in menù gli ospiti che non mangiano carne?. Quali progetti sportivi riceveranno i fondi raccolti durante la festa?.? In Breve Ricavi dello spiedo destinati ad ASD Sport Life Montebelluna e progetto Nessuno in Panchina.. Musica curata da Mario Beltrame e Luigi Girardi con ospiti i Los Massadores.. Menu speciale con Pulled Pork e fagioli per celebrare i vent'anni dell'evento.. Partecipazione di Michele Bergamin, Domenico Loparco, Gabriele Falchi e altri membri del consiglio.. Il prossimo 2 giugno... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pig Party: 20 anni di festa ad Albaredo con lo spiedo solidale

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