La mostra “Pictures of You” si svolge fino al 26 luglio presso la Pinacoteca comunale ‘Campanini’ di Pieve di Cento, vicino a Bologna. È un’esposizione interattiva dedicata all’iconico gruppo rock. L’evento permette ai visitatori di visualizzare immagini e ascoltare brani, offrendo un’esperienza sensoriale completa. È consigliato utilizzare auricolari per apprezzare al meglio le tracce audio e immergersi nell’atmosfera della mostra.

Primo consiglio: non dimenticate gli auricolari. Perché ’ Pictures of you ’, la mostra ospitata fino al 26 luglio presso ’Le Scuole’, la Pinacoteca comunale ‘Campanini’ di Pieve di Cento (Bologna), è un’esperienza interattiva, tutta da vedere, ma anche da ascoltare, e magari da cantare. Più di quaranta scatti di Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, ci accompagnano nell’olimpo del rock, una galleria dei più iconici artisti internazionali, dai Pearl Jam ai Rolling Stones, da Billie Eilish a Sting, i Queen e i Kiss: Ruggeri li ha seguiti e immortalati su centinaia di palcoscenici nei loro straordinari eventi live, e ce ne restituisce la potenza dei loro gesti e delle loro personalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Pictures of you’. L’olimpo del rock. Mostra interattiva

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