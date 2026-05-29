Picchiata e rapinata subisce una brutale aggressione in strada dal compagno

Notizia in breve

Una donna è stata picchiata e rapinata mercoledì sera intorno alle 23 in via Fornaci a Cesena. La vittima è stata aggredita in strada dal convivente, che le ha inferto colpi e le ha sottratto oggetti di valore. La donna ha riportato ferite e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure.