Picchiata e rapinata subisce una brutale aggressione in strada dal compagno
Una donna è stata picchiata e rapinata mercoledì sera intorno alle 23 in via Fornaci a Cesena. La vittima è stata aggredita in strada dal convivente, che le ha inferto colpi e le ha sottratto oggetti di valore. La donna ha riportato ferite e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure.
Un grave episodio di violenza di genere è avvenuto mercoledì sera intorno alle ore 23 in via Fornaci a Cesena, una donna sarebbe stata brutalmente picchiata in strada dal convivente. La notizia viene riportata dal Resto del Carlino in edicola oggi. In base a quanto ricostruito, oltre alle botte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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