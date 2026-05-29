Piazza Torre c’è il Robotaxi Ecco il veicolo ’guidato’ dall’intelligenza artificiale

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella giornata di ieri, nella Motor Valley, è stato presentato il Robotaxi di Zoox, un veicolo a guida autonoma alimentato dall’intelligenza artificiale. Il veicolo è stato mostrato in Piazza Torre, segnando un passo avanti nell’uso di tecnologie di guida automatizzata. La vettura è progettata per muoversi senza conducente umano, grazie a sistemi di intelligenza artificiale integrati. La presentazione ha attirato l’attenzione su possibili sviluppi nel settore della mobilità autonoma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quest’anno la Motor Valley guarda al futuro e all’innovazione: nella giornata di ieri è stato presentato il Robotaxi di Zoox, un’auto a guida autonoma che funziona grazie all’ intelligenza artificiale. Robotaxi, già attivo a San Francisco e Las Vegas, rimarrà esposto per tutta la durata del festival in piazza Torre. "Questa collaborazione rappresenta il futuro – commenta il sindaco Massimo Mezzetti – Durante la Motor Valley affrontiamo i temi del domani, e speriamo che questo mezzo, già operativo negli Stati Uniti, possa arrivare presto anche in Italia. Mi sono candidato per fare di Modena la prima città in cui testare l’uso di questo veicolo, anche solo per un breve tragitto dimostrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piazza torre c8217232 il robotaxi ecco il veicolo 8217guidato8217 dall8217intelligenza artificiale
© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Torre, c’è il Robotaxi. Ecco il veicolo ’guidato’ dall’intelligenza artificiale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cataratta, come si affronta e cosa cambia con il laser guidato dall’Intelligenza artificialeNegli ultimi anni, l’intervento di cataratta ha visto importanti sviluppi tecnologici, in particolare con l’introduzione del laser guidato...

Entri e confessi i peccati a un algoritmo: a Milano arriva il confessionale guidato dall'intelligenza artificialeA Milano è stato inaugurato un nuovo tipo di confessionale che utilizza l'intelligenza artificiale al posto di un sacerdote.

Argomenti più discussi: Piazza Torre, c’è il Robotaxi. Ecco il veicolo ’guidato’ dall’intelligenza artificiale; Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 31 maggio; In Emilia Romagna c'è Gualtieri, la città con una piazza da capitale nordica; Tre giorni di festa sotto la Torre Guevara.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web