Nella giornata di ieri, nella Motor Valley, è stato presentato il Robotaxi di Zoox, un veicolo a guida autonoma alimentato dall’intelligenza artificiale. Il veicolo è stato mostrato in Piazza Torre, segnando un passo avanti nell’uso di tecnologie di guida automatizzata. La vettura è progettata per muoversi senza conducente umano, grazie a sistemi di intelligenza artificiale integrati. La presentazione ha attirato l’attenzione su possibili sviluppi nel settore della mobilità autonoma.

Quest’anno la Motor Valley guarda al futuro e all’innovazione: nella giornata di ieri è stato presentato il Robotaxi di Zoox, un’auto a guida autonoma che funziona grazie all’ intelligenza artificiale. Robotaxi, già attivo a San Francisco e Las Vegas, rimarrà esposto per tutta la durata del festival in piazza Torre. "Questa collaborazione rappresenta il futuro – commenta il sindaco Massimo Mezzetti – Durante la Motor Valley affrontiamo i temi del domani, e speriamo che questo mezzo, già operativo negli Stati Uniti, possa arrivare presto anche in Italia. Mi sono candidato per fare di Modena la prima città in cui testare l’uso di questo veicolo, anche solo per un breve tragitto dimostrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Torre, c’è il Robotaxi. Ecco il veicolo ’guidato’ dall’intelligenza artificiale

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