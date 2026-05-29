piazza petrarca aperta ai fedeli su prenotazione

Notizia in breve

Sabato 20 giugno, piazza Petrarca sarà aperta ai fedeli su prenotazione per seguire la visita del Papa. L’area sarà accessibile solo a coloro che avranno prenotato in anticipo. La piazza sarà chiusa al pubblico senza prenotazione e non sono previste altre modalità di accesso. La disposizione si applica esclusivamente a quella giornata, in corrispondenza dell’evento religioso.