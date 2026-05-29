Piazza Petrarca aperta ai fedeli su prenotazione
Sabato 20 giugno, piazza Petrarca sarà aperta ai fedeli su prenotazione per seguire la visita del Papa. L’area sarà accessibile solo a coloro che avranno prenotato in anticipo. La piazza sarà chiusa al pubblico senza prenotazione e non sono previste altre modalità di accesso. La disposizione si applica esclusivamente a quella giornata, in corrispondenza dell’evento religioso.
Anche piazza Petrarca sarà a disposizione dei fedeli che sabato 20 giugno vorranno seguire la visita del Papa. Per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di persone, dove si tiene il mercato verrà allestito un maxischermo per seguire il pontefice durante la sua permanenza a Pavia. L’area sarà uno dei punti interessati dal transito di Leone XIV durante i trasferimenti previsti nel pomeriggio. Le iscrizioni per accedere a piazza Petrarca saranno aperte da lunedì 3 giugno attraverso la compilazione dell’apposito form disponibile sul sito della Diocesi, nella pagina dedicata alla visita del Santo Padre. I posti disponibili sono limitati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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