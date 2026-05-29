Piazza Euganei il nuovo murale lancia un messaggio di solidarietà | ecco il significato nascosto
A Piazza Euganei, nel quartiere Tufello, un murale è stato dipinto su un muro della zona. Il disegno mira a comunicare un messaggio di solidarietà, anche se il significato preciso non è stato reso pubblico. La realizzazione dell’opera ha coinvolto artisti locali e rappresenta un intervento artistico nel quartiere. Non sono stati forniti dettagli su eventuali soggetti raffigurati o simboli presenti nel murale.
A Piazza Euganei, nel cuore del Tufello, un nuovo murale trasforma un muro del quartiere in un manifesto visivo di solidarietà. L’opera, realizzata dall’artista Nico Bruchi, non si limita a decorare lo spazio urbano, ma invita chi passa a interrogarsi su un simbolo potente: un’ancora composta da figure umane. Dietro l’immagine si nasconde un messaggio civile, pensato per parlare alla città e ricordare che, contro l’indifferenza, la salvezza passa dalla responsabilità collettiva. Il nuovo murale di Nico Bruchi a Piazza Euganei: un’ancora fatta di umanità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nuovo intervento artistico in corso a Piazza Euganei porta la firma di Nico Bruchi, artista che lavora sui temi della memoria collettiva, dell’identità e dei simboli condivisi. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Coming soon to Piazza degli Euganei, Tufello. #Roma #tufello #mural facebook
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