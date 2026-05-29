Piazza Euganei il nuovo murale lancia un messaggio di solidarietà | ecco il significato nascosto

Notizia in breve

A Piazza Euganei, nel quartiere Tufello, un murale è stato dipinto su un muro della zona. Il disegno mira a comunicare un messaggio di solidarietà, anche se il significato preciso non è stato reso pubblico. La realizzazione dell’opera ha coinvolto artisti locali e rappresenta un intervento artistico nel quartiere. Non sono stati forniti dettagli su eventuali soggetti raffigurati o simboli presenti nel murale.