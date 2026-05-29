In Piazza di Siena, la Federazione Italiana Sport Equestri ha incontrato gli studenti dell’Istituto Europeo di Design per lavorare alla creazione di un nuovo logo federale. L’evento ha visto i giovani talenti coinvolti nella progettazione grafica, con sessioni di confronto e realizzazione. La collaborazione tra le due realtà mira a rinnovare l’immagine della federazione attraverso un’identità visiva aggiornata. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato ulteriori dettagli sul progetto.

Cosa: L’incontro tra la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e gli studenti dell’Istituto Europeo di Design per la progettazione del nuovo logo federale.. Dove e Quando: Presso la suggestiva cornice di Piazza di Siena all’interno di Villa Borghese a Roma, in occasione della prima giornata dello CSIO 2026.. Perché: Per celebrare una virtuosa sinergia tra la storica tradizione sportiva equestre e la dirompente creatività visiva delle nuove generazioni di designer.. Il cuore verde della Capitale, incastonato tra i pini secolari e le architetture classicheggianti di Villa Borghese, non è soltanto il teatro naturale di una delle competizioni sportive più eleganti e prestigiose al mondo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Piazza di Siena: la FISE e i giovani talenti IED

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