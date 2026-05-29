A Piazza di Siena si celebra il centenario del Concorso ippico internazionale capitolino, evento che da cento anni combina sport, tradizione e socialità. La manifestazione, che si svolge nel cuore di Roma, richiama appassionati e professionisti del settore e rappresenta un appuntamento storico nel calendario equestre. La celebrazione coincide con un secolo di presenza, mantenendo inalterata la sua tradizione di eccellenza e di eleganza.

Cosa: Un secolo di storia, mondanità ed eccellenza sportiva legato al celeberrimo Concorso ippico internazionale capitolino.. Dove e Quando: Nella monumentale e suggestiva ellisse naturale di Piazza di Siena, incastonata nel cuore del parco di Villa Borghese.. Perché: Per ripercorrere l’epopea di un evento che ha saputo trasformare una prestigiosa competizione equestre in un crocevia globale di teste coronate, icone del cinema e alta diplomazia.. Tra i viali alberati, i pini secolari e le architetture neoclassiche che impreziosiscono il polmone verde della Capitale, si respira un’aria densa di ricordi gloriosi e di un fascino assolutamente intramontabile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Piazza di Siena: cento anni di eleganza a Roma

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Siena's Forgotten Alleys Exposed | Medieval Italy Like You've Never Seen It

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