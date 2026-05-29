Peste medievale in Irpinia | il virus che cambiò il volto del Sud

Durante il Medioevo, un'epidemia di peste colpì l'Irpinia, portando a un forte calo della popolazione e a un indebolimento delle strutture sociali e politiche locali. La diffusione del virus contribuì a ridimensionare il ruolo dell'impero bizantino nella regione, favorendo l'ascesa di nobili provenienti dal Nord-Est e dal Nord-Ovest. Questa crisi sanitaria facilitò anche l'occupazione e il rafforzamento delle famiglie nobili franco-provenzali, che assunsero maggiori poteri e terre nel Sud Italia.

? Domande chiave Come ha distrutto il sogno dell'unità imperiale bizantina in Irpinia?. Perché la peste ha causato l'ascesa della nobiltà franco-provenzale nel Sud?. Cosa ha trasformato la vecchia cavalleria nobiliare in compagnie di ventura?. Come la carenza di manodopera ha influenzato la Questione Meridionale?.? In Breve Interventi di Lorenzo Terzi, Fiorenzo Iannino, Michele Sisto, Gianni Festa ed Enxo De Lucs.. Epidemia tra il 1348 e il 1500 nel Regno di Napoli e Principato Ultra.. Ascesa nobiltà franco-provenzale e passaggio dalla cavalleria alle compagnie di ventura.. Carenza manodopera e pressione fiscale nel Principato Ultra con sviluppo industria siderurgica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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