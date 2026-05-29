Perugia preso mentre spaccia | in manette

I carabinieri di Perugia hanno arrestato un uomo di 28 anni sorpreso mentre spaccia. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato durante un intervento di polizia. L’individuo, cittadino italiano con precedenti, è stato fermato e portato in caserma. L’operazione si è svolta senza incidenti. Sono in corso ulteriori accertamenti sull’episodio.

Intercettato mentre smercia, in manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, cittadino italiano domiciliato a Perugia e con precedenti. Il giovane deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno individuato a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spaccia eroina in corso Tre Venezie: 27enne nigeriano in manetteVenerdì pomeriggio in corso Tre Venezie, vicino all’Area Funghi, un uomo di 27 anni è stato arrestato mentre cedeva eroina in strada.

Spaccia cocaina e hashish davanti al locale, in manette pusher di 28 anniNella notte, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un uomo di 28 anni, di origini marocchine, nell’area di via Mariti.

Argomenti più discussi: Sorpreso mentre cede una dose di hashish: la Polizia di Stato arresta un 19enne per spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale - Questura di Perugia | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Perugia, spacciatore preso alla stazione: cerca di fuggire e aggredisce i carabinieri; Perugia: controlli straordinari, un arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale; Lo smercio di droga a Perugia e le parole del pm: Appena scarcerati tornano tutti a spacciare.

Perugia, spacciano droga ai coetanei dopo la scuola: arrestati due giovanissimiPERUGIA - Sono stati notati a spacciare droga ai coetanei, arrestati due giovanissimi trovati con hashish e soldi a Fontivegge. I carabinieri della Stazione di Perugia, insieme ai militari dell’8° ... ilmessaggero.it