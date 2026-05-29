Perugia assalta la farmacia armato di coltello | catturato Caccia al complice

Notizia in breve

Un uomo armato di coltello ha assaltato una farmacia in una frazione di Perugia ad agosto 2025. È stato arrestato poco dopo, mentre si cerca ancora un suo possibile complice. La rapina si è conclusa con il fermo del sospettato, che è stato condotto in custodia. La polizia sta proseguendo le indagini per identificare eventuali altri coinvolti.