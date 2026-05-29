Perugia assalta la farmacia armato di coltello | catturato Caccia al complice
Un uomo armato di coltello ha assaltato una farmacia in una frazione di Perugia ad agosto 2025. È stato arrestato poco dopo, mentre si cerca ancora un suo possibile complice. La rapina si è conclusa con il fermo del sospettato, che è stato condotto in custodia. La polizia sta proseguendo le indagini per identificare eventuali altri coinvolti.
Catturato uno dei due banditi che nell'agosto del 2025 assaltarono la farmacia di Mugnano, frazione di Perugia, armati di coltello. I due entrarono all'orario di chiusura, minacciarono il titolare con una lama, si fecero consegnare 260 euro in contanti e fuggirono a bordo di un'auto rubata. Dopo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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