Il gip ha nominato due periti, un geologo e un ingegnere, per analizzare le cause dell’inquinamento da “Tht” nell’acqua di Antraccoli e zone limitrofe. La perizia mira a chiarire le origini della contaminazione, che ha portato a sospetti riguardo alle fonti di inquinamento nell’area. La nomina dei tecnici rappresenta il primo passo ufficiale per approfondire le responsabilità e le modalità di diffusione della sostanza nelle acque potabili.

Per chiarire le cause dell’inquinamento da “Tht“ nell’acqua che sgorga dai rubinetti di Antraccoli e dintorni, il gip Simone Silvestri ha nominato ieri due periti, il geologo Gianfranco Chighine e l’ingegnere Samuele Salotti. Il giudice ha quindi accolto la richiesta del pm Elena Leone che al momento ha indagato 9 persone, dai tecnici incaricati dei lavori fino ai vertici di Gesam Reti, per ipotesi di inquinamento ambientale. Ai due esperti il gip chiede di accertare vari aspetti e in particolare se il cantiere allestito nel mese di agosto scorso dalla ditta appaltatrice all’impianto di via di Pulecino, su incarico di Gesam, fosse progettato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perizia su Antraccoli. Le ipotesi della Procura

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