Perizia su Antraccoli Le ipotesi della Procura

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gip ha nominato due periti, un geologo e un ingegnere, per analizzare le cause dell’inquinamento da “Tht” nell’acqua di Antraccoli e zone limitrofe. La perizia mira a chiarire le origini della contaminazione, che ha portato a sospetti riguardo alle fonti di inquinamento nell’area. La nomina dei tecnici rappresenta il primo passo ufficiale per approfondire le responsabilità e le modalità di diffusione della sostanza nelle acque potabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per chiarire le cause dell’inquinamento da “Tht“ nell’acqua che sgorga dai rubinetti di Antraccoli e dintorni, il gip Simone Silvestri ha nominato ieri due periti, il geologo Gianfranco Chighine e l’ingegnere Samuele Salotti. Il giudice ha quindi accolto la richiesta del pm Elena Leone che al momento ha indagato 9 persone, dai tecnici incaricati dei lavori fino ai vertici di Gesam Reti, per ipotesi di inquinamento ambientale. Ai due esperti il gip chiede di accertare vari aspetti e in particolare se il cantiere allestito nel mese di agosto scorso dalla ditta appaltatrice all’impianto di via di Pulecino, su incarico di Gesam, fosse progettato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

perizia su antraccoli le ipotesi della procura
© Lanazione.it - Perizia su Antraccoli. Le ipotesi della Procura
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Le ipotesi della Procura di Caltanissetta su Giuseppe Pignatone e le ripercussioni su Falcone e BorsellinoLa Procura di Caltanissetta ha presentato il 10 aprile una richiesta di archiviazione di 385 pagine riguardante le indagini sulle stragi di mafia del...

«Assurdo», Andrea Sempio e il movente sessuale dietro l’omicidio di Chiara Poggi: la reazione dopo le ipotesi della procura su GarlascoAndrea Sempio ha definito “assurda” l’ipotesi del movente sessuale avanzata dagli inquirenti nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web