Perché sempre più giovani hanno un ictus? Le cause che i medici chiedono di non sottovalutare

Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei casi di ictus tra i giovani. Le cause principali segnalate dai medici sono l’uso di sostanze stupefacenti, l’obesità, il diabete e le cattive abitudini alimentari. Si osserva anche un incremento di casi legati a problemi di ipertensione e stile di vita sedentario. Le autorità sanitarie invitano a non sottovalutare questi segnali e a monitorare attentamente i fattori di rischio tra i più giovani.

Negli ultimi anni si sta registrando un incremento davvero significativo di casi di ictus tra i giovani adulti. Secondo i dati recenti dei Centers for Disease Control and Prevention, tra il 2020 e il 2022 i casi nella fascia 18-44 anni sono cresciuti del 14,6% ma, come mai? E’ convinzione diffusa che l’ictus cerebrale sia una patologia associata esclusivamente alle persone anziane ed è anche vero, in quanto è più probabile essere colpiti da un ictus in età avanzata ma, negli ultimi anni, purtroppo si è registrato un incremento significativo di casi tra i giovani adulti. Pensate che circa i 10-15% si verifica negli adulti di età compresa tra i 18 e i 50 anni, con una sensibile prevalenza nel sesso femminile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Don't Ignore These 5 Stroke Signs - 2 Million Brain Cells Die Every Minute

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Un dettaglio da non sottovalutare, perché comporta un linguaggio sempre più violento e poco accomodanteNegli ultimi tempi si nota un aumento nell’uso di un linguaggio sempre più aggressivo e meno disposto al dialogo, specialmente sui social media.

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