I grandi fondi stanno investendo milioni di dollari in farmaci anti-invecchiamento per cani. La Pet Economy si sta espandendo oltre cibo e accessori, puntando su innovazioni scientifiche. Le aziende farmaceutiche sviluppano trattamenti per prolungare la vita degli animali domestici. Gli investimenti sono cresciuti negli ultimi anni e si concentrano su prodotti che mirano a rallentare il processo di invecchiamento canino. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di commercializzazione o sui risultati clinici.

Roma, 29 maggio 2026 – Investire sull’amore è una delle leve più resilienti del capitalismo globale. L'evoluzione recente della Pet Economy sta però superando i confini tradizionali di cibo premium e accessori smart per addentrarsi nella profonda innovazione scientifica. Benvenuti nell'era dell' Extreme PetTech, un segmento della bio-tecnologia in cui i grandi fondi stanno riversando centinaia di milioni di dollari con un obiettivo preciso: finanziare i primi farmaci approvati per rallentare l'invecchiamento dei cani. I fondamentali macroeconomici della "Pet Longevity". La tesi d'investimento alla base di questo trend poggia su un cambiamento demografico e culturale strutturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché i grandi Fondi stanno investendo milioni di dollari nei farmaci anti-invecchiamento dei cani

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